Зарема отреагировала на слова Черчесова

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила наставнику сборной России Станиславу Черчесову, который потроллил её в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Сначала тренер исключил своё возвращение в московский клуб, "чтобы там один человек руки на себя не наложил".

Затем Черчесов указал на ошибочность претензий Заремы касательно игры за "красно-белых" хорватского вратаря Стипе Плетикосы.

"Я имела в виду игру в Израиле. Одну играл Плетикоса, вторую - Джанаев. Я знаю, что в свои ворота он ронял мяч при Карпине. Из-за монтажа передачи у Собчак вышла неразбериха. Комментировать ничего не хочу, сегодня день Станислава Саламовича", - сказала Зарема.

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