Зарема отреагировала на судебный иск от "Уфы"

Теги спартак москвауфазарема салихова

Зарема отреагировала на судебный иск от "Уфы" Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала судебный иск от "Уфы".

"Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда? P.S. Адвокат рекомендует поднимать ставки", - написала Зарема в телеграме.

Ранее сообщалось, что "Уфа" хочет подать в суд на Салихову из-за ее слов о том, что Газизов продолжал руководить "Уфой", когда работал в "Спартаке".

Газизов был генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

Читайте также: "Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову. | http://soccernews.ru
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