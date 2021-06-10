Зарема отреагировала на судебный иск от "Уфы"

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Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала судебный иск от "Уфы".

"Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда? P.S. Адвокат рекомендует поднимать ставки", - написала Зарема в телеграме.

Ранее сообщалось, что "Уфа" хочет подать в суд на Салихову из-за ее слов о том, что Газизов продолжал руководить "Уфой", когда работал в "Спартаке".

Газизов был генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

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