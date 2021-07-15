Зарема отреагировала на тяжелую травму Селихова

Теги спартак москваалександр селиховзарема салихова

Зарема отреагировала на тяжелую травму Селихова

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала травму вратаря московского клуба Александра Селихова, который пропустит не менее трех месяце из-за травмы пальца.

"Как же так. Такое невезение. Сил и терпения", — написала Салихова в телеграм-канале.

Травму голкипер получил в матче предсезонного турнира с казанским "Рубином" (4:0). В ближайшее время он будет прооперирован. 

Стоит отметить, что в период выступления за "Спартак" 27-летний Селихов уже ломал палец на руке, а также дважды получал разрывы ахилловых сухожилий.

Не пропустите: Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку". | http://soccernews.ru
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