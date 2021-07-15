Зарема отреагировала на тяжелую травму Селихова

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала травму вратаря московского клуба Александра Селихова, который пропустит не менее трех месяце из-за травмы пальца.

"Как же так. Такое невезение. Сил и терпения", — написала Салихова в телеграм-канале.

Травму голкипер получил в матче предсезонного турнира с казанским "Рубином" (4:0). В ближайшее время он будет прооперирован.

Стоит отметить, что в период выступления за "Спартак" 27-летний Селихов уже ломал палец на руке, а также дважды получал разрывы ахилловых сухожилий.

Не пропустите: Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку". | http://soccernews.ru