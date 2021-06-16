Зарема отреагировала на увольнение Олича из ЦСКА

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала отставку Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

"Мы не одни такие. За 2 дня до сборов! Вопросы по отсутствию грамотных футбольных менеджеров в РФ еще есть?" – написала Зарема в своем Telegram-канале.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

Не пропустите: "Спартак" потроллил ЦСКА из-за увольнения Олича (видео). | http://soccernews.ru