Зарема отрицает своё влияние на кадровую политику "Спартака"

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Зарема отрицает своё влияние на кадровую политику "Спартака"

Фото твиттер Спартакология

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, заверила, что не имеет отношения к увольнению и приёму на работу сотрудников клуба.

"Не понимаю, зачем в "Спартак" приходят люди, уволенные из "Локомотива". При этом же "Локо" уводит лучших сотрудников "Спартака". Я не влияю на кадровую политику "Спартака". Но считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы сохранить своих сотрудников, а не нанимать уволенных из "Локомотива" в 2000-х годах. Не понимаю, зачем мне и приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась", - сказала Зарема.

Напомним, что супруга Федуна вошла в совет директоров "красно-белых" 3 мая, но спустя две недели покинула руководящий орган из-за несогласия с выбором главного тренера.

"Спартак" провально стартовал в новом сезоне, проиграв 7 из 12 матчей. Команда идёт в РПЛ на 8-м месте.

Не пропустите: Боня ответила Зареме на обвинения в развращении экс-лидера "Спартака". | http://soccernews.ru
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