Зарема ответила Карпину на критику в адрес "Спартака"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, который заявил, что ему на месте московского клуба было бы стыдно жаловаться на судейство, учитывая бюджет "красно-белых".

"Это говорит Валера, который рулил "Спартаком" на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое "тренеришка". И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?" – приводит слова Салиховой "Чемпионат".

Напомним, что Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2008 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России.

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