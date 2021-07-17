Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мыслями о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

"Я считаю, что Курбан Бердыев - это вдумчивый клубный тренер, который показал своё мастерство в "Рубине" и "Ростове". Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич далеко не реформатор, не новатор, скорее мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше? Если не знаете о тайной магической агентской деятельности Бердыева, значит, не знаете ничего о российском футболе", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что у Бердыева с 2016 года конфликт с Федуном. Тренер в последний момент отказался возглавить "Спартак", в ответ на что владелец "красно-белых" оскорбил его.

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