Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мыслями о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
"Я считаю, что Курбан Бердыев - это вдумчивый клубный тренер, который показал своё мастерство в "Рубине" и "Ростове". Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич далеко не реформатор, не новатор, скорее мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше? Если не знаете о тайной магической агентской деятельности Бердыева, значит, не знаете ничего о российском футболе", - написала Зарема в своём телеграм-канале.
Напомним, что у Бердыева с 2016 года конфликт с Федуном. Тренер в последний момент отказался возглавить "Спартак", в ответ на что владелец "красно-белых" оскорбил его.
Не пропустите: Бердыев отрицает контакты с РФС. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 16 июля
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России
-
Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто
Лента новостей
-
Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России
-
ПСЖ и "Лацио" близки к обмену игроками
-
Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо"
-
Бердыев отрицает контакты с РФС
-
Главные новости дня: 16 июля
-
"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голом
-
"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"
-
1
Карпин о сборной России: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие"
-
"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба
-
Давид Луиз близок к переходу в турецкий клуб
-
"Манчестер Сити" готов продать Стерлинга и Махреза
-
"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой Чемпионов
-
1
Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым"
-
Мама Аршавина назвала виновных в сломанной карьере игрока
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
"Балтика" арендует хавбека "Зенита"
-
Жиру попрощался с "Челси"
-
"Наполи" продлил соглашение с Ди Лоренцо
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли