Зарема потроллила Газизова, поздравляя его с днем рождения

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Зарема потроллила Газизова, поздравляя его с днем рождения

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, с иронией поздравила с днем рождения бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова, которому исполнилось 53 года.

"Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека - с днем рождения!. Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы - теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное "спасибо" за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Пожалуйста, поскорее заберите своего "сына" из "Спартака" - он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!" - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Под "сыном" Салихова имела ввиду узбекистанского полузащитника "Спартака" Остона Урунова, который оказался в клубе благодаря Газизову.

"Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. В составе "красно-белых" он провел девять матчей и забил один гол. В январе 2021 года 20-летний Урунов вернулся в "Уфу" на правах аренды и провел за клуб восемь матчей без результативных действий. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.

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