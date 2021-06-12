Зарема предложила натурализовать защитника "Спартака"
Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, на фоне игры сборной России на Евро-2020, предложила натурализовать защитника Самюэля Жиго.
"Предлагаю натурализовать Жиго!" - написала Салихова в телеграме.
После первого тайма Россия уступает Бельгии со счетом 0:2. Первый гол был забит после грубой ошибка защитника Андрея Семенова.
Жиго является французом алжирского происхождения. 27-летний игрок еще не заигран ни за одну сборную.
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