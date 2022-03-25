Зарема предложила создать новый футбольный турнир в России
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, порассуждала о том, как нужно клубам РПЛ бороться с финансовым кризисом.
"Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнёров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся нереализованными уже никогда!
Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему "весна-осень".
Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность", - считает Зарема.
Напомним, что российские клубы на неопределённый срок отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Не пропустите: Зарема жестко отреагировала на слова главы РПЛ про оранжевую карточку игроку "Нижнего Новгорода". | http://soccernews.ru
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