Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, пригрозила увольнением спортивному директору клуба Дмитрию Попову и Антону Фетисову.

"Есть явное обесценивание Доменико Тедеско во фразах о Зелимхане Бакаеве и о голкиперах. Сколько Тедеско провeл времени, общаясь с Бакаевым, сколько раз ему предоставлялись шансы показать себя на поле. Даже я общалась с Бакаевым и его отцом. Вам не стыдно?

Возвысить нового тренера, закидывая говном предыдущего, с которым команда стала второй, - это такая новая пиар-стратегия? Слабенько, Антон, слабенько. Тедеско и я - это лучшее, что было в "Спартаке" (помимо команды и фанатов, разумеется).

P.S. РУ "Спартака", вам же было ясно от Леонида Арнольдовича доведено не бесить меня такими постами. Не буди лихо, пока оно тихо. Тренируется команда, все у них норм с новым тренером, сидите и радуйтесь, пока матчи не начались. Я не могу понять: "Зачем?". И ещe больше не могу понять: "За что?".

Наверно, за то, что привела в клуб Антона, и Диму вернула, чтобы привозил топовых бразильцев, а не тех, кого в Европе бесплатно не брали. Мы же вроде так договаривались? Помните, вас Леонид Арнольдович хотел в Бразилию на пару месяцев отправить за новым Алексом…

Так вот напоминаю. Фразой на пресс-конференции, что Йоррита Хендрикса привезли под нового тренера, выдали все свои мотивы. Зачем же тогда было меня просить переговорить с Тедеско, чтобы он на пресс-конференции сказал, что хотел этого футболиста и знает его ещe со времeн "Шальке"? Подленько… Вышли б сами и сказали: "Это трансфер под будущего тренера!".

Рекомендации: сидите смирно и фотографии счастливых футболистов с тренером выставляйте. И молитесь, чтобы у Руя Витории и команды всe получилось. Новый тренер вовсе не виноват, что пришeл на "живое" и в том, что кроме него не было никаких кандидатов. Еще одна попытка накидать говна на Тедеско - вылетите оба! Один уже *** (договорился) в этом направлении. Мерзко всe это!" - написала Салихова в телеграме.

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