Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"

Теги спартак москвазарема салиховадоменико тедеско

Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака" Фото твиттер "Матч ТВ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, пригрозила увольнением спортивному директору клуба Дмитрию Попову и Антону Фетисову.

"Есть явное обесценивание Доменико Тедеско во фразах о Зелимхане Бакаеве и о голкиперах. Сколько Тедеско провeл времени, общаясь с Бакаевым, сколько раз ему предоставлялись шансы показать себя на поле. Даже я общалась с Бакаевым и его отцом. Вам не стыдно?

Возвысить нового тренера, закидывая говном предыдущего, с которым команда стала второй, - это такая новая пиар-стратегия? Слабенько, Антон, слабенько. Тедеско и я - это лучшее, что было в "Спартаке" (помимо команды и фанатов, разумеется).

P.S. РУ "Спартака", вам же было ясно от Леонида Арнольдовича доведено не бесить меня такими постами. Не буди лихо, пока оно тихо. Тренируется команда, все у них норм с новым тренером, сидите и радуйтесь, пока матчи не начались. Я не могу понять: "Зачем?". И ещe больше не могу понять: "За что?".

Наверно, за то, что привела в клуб Антона, и Диму вернула, чтобы привозил топовых бразильцев, а не тех, кого в Европе бесплатно не брали. Мы же вроде так договаривались? Помните, вас Леонид Арнольдович хотел в Бразилию на пару месяцев отправить за новым Алексом…

Так вот напоминаю. Фразой на пресс-конференции, что Йоррита Хендрикса привезли под нового тренера, выдали все свои мотивы. Зачем же тогда было меня просить переговорить с Тедеско, чтобы он на пресс-конференции сказал, что хотел этого футболиста и знает его ещe со времeн "Шальке"? Подленько… Вышли б сами и сказали: "Это трансфер под будущего тренера!".

Рекомендации: сидите смирно и фотографии счастливых футболистов с тренером выставляйте. И молитесь, чтобы у Руя Витории и команды всe получилось. Новый тренер вовсе не виноват, что пришeл на "живое" и в том, что кроме него не было никаких кандидатов. Еще одна попытка накидать говна на Тедеско - вылетите оба! Один уже *** (договорился) в этом направлении. Мерзко всe это!" - написала Салихова в телеграме.

Читайте также: Зарема рассказала, почему Тедеско покинул "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020

Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов