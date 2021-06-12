Зарема: "Продавать в Европу русских футболистов - безнадёжное занятие"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о конкурентоспособности российских игроков за границей.

"Чаще наши профи просто покупают игроков, засыпая их деньгами, а продавать в Европу русских - это сегодня безнадёжное занятие. Конкурентоспособных футболистов в нашей стране 4-5 человек.

Подобие правильной системы функционирования клуба стараются построить в Казани, но если копнуть глубже, то и их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики.

Наш футбол - продукт исключительно внутреннего потребления, и в этом смысле вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшее время", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Спартак" финишировал на втором месте в минувшем розыгрыше РПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги Чемпионов.

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