Зарема продолжила свою перепалку с Поповым

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Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову.

"У кого -то очень плохое чувство юмора. А по гороскопу просто крыса. Валерия Карпина сдал в своe время, Унаи Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни.

Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и причeски. Дмитрий Попов, это чистой воды троллинг", - написала Зарема в телеграме.

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