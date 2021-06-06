Зарема прокомментировал назначение нового спортивного директора "Спартака"

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Зарема прокомментировал назначение нового спортивного директора "Спартака"Фото: Бизнес-вектор/Автор неизвестен

Зарема Салихова поделилась мнением о назначении Евгения Мележикова на должность генерального директора клуба.

"Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности, потом добавились функции по эксплуатации.

Если не сорвет крышу как у предыдущих, и он будет держаться подальше от известных всем агентов, возьмет профессионального коммерческого директора, скаутов, то есть вероятность, что все получится", – сказала Салихова.

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