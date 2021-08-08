Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала

Фото: скриншот из интервью Заремы для Ксении Собчак

Зарема Салихова, супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна прокомментировала решение удалить свой телеграм-канал.

"Решение удалить телеграм-канал принимала самостоятельно. Федун меня не просил", — сказала Зарема для Sport24.

Напомним, что сегодня канал Салиховой стал недоступен для новых пользователей и перестал находиться по поиску. Также пропала возможность оставлять комментарии под записями.

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