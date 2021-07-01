Зарема прокомментировала изменения в совете директоров "Спартака"
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на вхождение в совет директоров московского клуба заместителя генерального директора "Первого канала" Кирилла Клейменова.
Новый член СД "красно-белых" займётся повышением операционной эффективности и развитием взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
"Ещё один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет. Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат. Главное, выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Арнольдовичем. Пока там с этим проблемки.
P.S. Хоть кто-нибудь придёт в футболе разбирающийся профессионально? Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили", - написала Зарема в своём телеграм-канале.
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