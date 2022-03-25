Зарема прокомментировала отказ от расширения РПЛ

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, выступила в поддержку решения исполкома РФС не увеличивать число команд в чемпионате России с 16 до 18.

"Отрадно, что расширения лиги не допустят. Бедные футболисты проводили бы больше времени в поездах, чем на тренировках, жены в термосах передавали бы суп, отваривали яйца и курицу. А футболисты без пристального взгляда иностранного нутрициолога попивали бы чай с сахаром из стаканов по пути из Москвы в Ростов.

Кстати, всем голосовавшим за расширение предлагаю скинуться на создание фонда разорившихся команд, чуть-чуть не дотерпевших до окончания чемпионата. Посмотрим, сколько тех, кто реально верит, что расширение пойдёт на пользу.

Лично мне с трудом верится, что наберётся хотя бы семь конкурентоспособных клубов. Нет у нас по 24 русских игрока достаточного уровня в каждую команду, даже если обескровить всю ФНЛ. Мы и в сборную не могли найти стабильный стартовый состав. И тренеров не хватит, даже если всем горе-экспертам выдать тренерские лицензии", - считает Зарема.

Напомним, что в российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года. До этого было 18.

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