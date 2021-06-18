Зарема раскритиковала календарь РПЛ

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Зарема раскритиковала календарь РПЛ

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, выразила недовольство составлением календаря чемпионата России.

"Календарь игр должен составляться в интересах болельщиков, чтобы они могли заранее приобретать авиа- и ж/д билеты на выездные матчи, бронировать гостиницы на льготных условиях. Естественно, нужно учитывать влияние таких факторов, как расстояние между городами (привет клубам "Луч-Энергия" и "Енисей"), а также климат. Каково же футболистам играть в конце ноября на Урале и в Сибири на искусственном газоне! А потом удивление, почему в Россию тяжело и дорого стоит уговорить приехать хороших футболистов. У нас любят создать трэшовые условия и для игроков, и для болельщиков.

В этом году в конце ноября "Спартак" играет с "Уфой" на выезде. Правильно негодуют болельщики, зная, какими травмами чреваты игры на морозе. Главный вопрос: "Для кого этот матч?!". Заявляется, что футбол для болельщиков. Но кто придёт на стадион с детьми или без в минус 15? На Украине разрешены газовые обогреватели, в России - нет. Опасно. В самые неудобные климатические и временные условия всегда ставят "Спартак". Догадайтесь, почему? Можно убить сразу двух зайцев. Техничная команда не может показывать свой футбол на искусственном поле в мороз, то есть "победить на классе" не получится. Это раз. И на "Спартак" придёт хоть и немногочисленная, но отважная группа болельщиков в самое неудобное время, в будний день в мороз и жару. Это два.

Я отдаю себе отчёт, что пожелания всех команд невозможно учесть, но учтите пожелания "Спартака" и его болельщиков, нас же больше! И команды-соперники делают выручку на "Спартаке", а также кафе, пивные, гостиницы во всех городах России. Если будет удобное время года проведения матча, то не будут простаивать построенные в Самаре и Саранске стадионы. Матчи будут посещать не только папы, но и мамы с детьми. Не нужно ставить игры в позднее вечернее время в воскресенье, когда на следующий день рано вставать в школу и на работу. Тем более, что болельщики, переполненные эмоциями, не могут уснуть до утра. Такие эмоции дают только игры со "Спартаком". Не надо подстраиваться под трансляции, пока они не приносят никакие доходы клубам.

Я считаю, что зимой лучше три игры подряд сыграть на выезде "Сочи" - "Ростов" - "Краснодар", базируясь в городе Сочи. Это сократит и транспортные расходы для клубов, и футболисты не будут травмироваться на искусственных полях Урала и Сибири. Не всегда чередование "домашний матч - выезд" хорошо для команды. Лучше потом весной провести три матча на своей арене при полных стадионах. Особенно важно в условиях пандемии поддержать частные клубы, когда отсутствует возможность продавать абонементы на весь год, остаются только пакеты из пяти домашних игр. При этом в пакет должны входить один топовый матч, два с принципиальными соперниками и два с любыми другими.

Составители календарей, учтите это! Не все же "Газпромом" единым живут. Ещё половина команд не фармы, для которых важны коммерческие доходы и место клуба в мировом рейтинге. P.S. Глобально я "ЗА" развитие футбольного туризма", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

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