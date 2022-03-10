Зарема раскритиковала РПЛ и РФС

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, публично выразила недовольство пассивностью футбольных функционеров в России.

"Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка.

Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров". Это ещё несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?" - сказала Зарема.

Напомним, что "Спартак" идёт на девятом месте в таблице РПЛ после 20 туров.

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