Зарема рассказала, как Федун оскорбил Бердыева
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, как тренер Курбан Бердыев несколько лет назад отказался возглавить московский клуб. После этого Федун написал ему SMS с текстом созвучным со словом "чудак".
"Есть неточности: сообщение ЛА (Федун. - прим. Soccernews) сам отправил, я просто с текстом помогла. На эмоциях. Уговаривать передумать Бердыева никто не стал, заваливать деньгами тоже. В том далеком 2016 я поддержала кандидатуру Курбана Бекиевича, опасаясь возвращения Станислава Саламовича в клуб. Однако, все удачненько сложилось. Черчесов оказался в "Динамо" в 2015-м, а мог быть вместо Аленичева. "Спартак" случайным образом возглавил Массимо Каррера. Все на тоненьком в этом мире", - написала Салихова в своем телеграм-канале.
Напомним, что под руководством Карреры "Спартак" стал чемпионом России в 2017 году. Этот чемпионский титул является единственным для московского клуба за последние 20 лет.
Не пропустите: Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России. | http://soccernews.ru
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