Зарема рассказала, как она не допустила переходы Кудряшова и Смольникова в "Спартак"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что ей удалось предотвратить переходы в московский клуб защитников "Антальяспора" Федора Кудряшова и Игоря Смольникова, который некоторое время назад покинул "Краснодар".
"Я сказала им всем: "Вы ****** (офигели)?" после того, как Дмитрием Поповым были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы о том, что "это игроки сборной", я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и "Спартаке". Но тем не менее, это сработало! Трансферный план Федун скорректировал. Команда сохранится", - написала Зарема в своем Telegram-канале.
Напомним, что Зарема вошла в совет директоров "Спартака" в начале мая, но всего спустя 18 дней сложила с себя полномочия.
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