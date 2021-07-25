Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов хотел избавиться от защитника "красно-белых" Георгия Джикии.
"В трансферном плане Попова Джикия был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год – непродление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Томаса Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось", – написала Салихова в своем телеграм-канале.
27-летний Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Джикия высказался о возможном переходе в один из итальянских клубов. | http://soccernews.ru
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