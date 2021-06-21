Зарема рассказала, как познакомилась с Федуном

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась воспоминаниями о своём знакомстве с бизнесменом.

"Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода, всего шесть градусов, ночью выпадал снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу красоты от "Русского Радио", а Федун там играл в теннис. Было очень много девушек, где-то 27, все замёрзли, потому что никто не рассчитал в июне на снег.

Федун всех загоняет в магазин: "У вас есть 15 минут, давайте, покупайте тёплую одежду, кто что унесёт, то и ваше". Все побежали, стали выбирать бусы, купальники. А я стою у входа и думаю: "Вот это цирк". Он у меня спросил, почему я не пошла. Потом Федун сам пошёл, нашёл какой-то розовый спортивный костюм на два размера больше: "На, оденься, замерзнёшь". С тех пор мы и знакомы.

Потом медиа-группа, которая занимается производством "Золотого граммофона", пригласила девушек на съёмки. Я стою в длинном чёрном платье в гримёрке и почувствовала, что кто-то наступил на него сзади, и оно порвалось. Я смотрю, вижу, он. Федун у меня не просил никаких телефонов, просто однажды набрал и предложил встретиться. Но я на первый раз отказала, потому что сессия, экзамены. Мы полгода где-то созванивались, он звал в Москву. Знала ли я, что он был женат на тот момент? Да, поэтому как-то сразу и не бежала", - рассказала Зарема в интервью Ксении Собчак.

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