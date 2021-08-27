Зарема рассказала, когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на вопрос, когда московский клуб будет передан в управление фанатам.

"Когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается купить", — приводит слова Салиховой Sport24.

65-летний Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. За этот период "красно-белые" один раз стали чемпионом России и однажды завоевали Суперкубок России.

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