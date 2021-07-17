Зарема рассказала о несостоявшемся назначении Бердыева в "Спартак"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что в 2016 году Курбан Бердыев мог возглавить "красно-белых".

"Кстати, соглашение было подписано. Возможно, до сих пор в сейфе у Александра Жиркова лежит. Однако не суждено было стать тренером "Спартака" по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую "поляну" поделить. И слава богу!" - написала Салихова в телеграме.

Ранее сообщалось, что Бердыев может заменить Станислава Черчесова в сборной России.

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