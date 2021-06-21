Зарема рассказала о своём отношении к Карпину

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о бывшем главном тренере "красно-белых" Валерии Карпине, который сейчас возглавляет "Ростов".

"Карпин - яркий. Из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. Он ушёл из "Спартака" и не завязал с футболом. Он брался за любой клуб. Я не согласна с тем, что он "сбитый лётчик". Как тренер он вырос, и сейчас в "Ростове" у него каждый год плюс-минус восемь новых футболистов. "Ростов" живёт за счёт продажи футболистов, то есть, Карпин должен их развить. У них и скаутинг неплохой. Нет задачи взять титул, нужно зарабатывать. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей. Он делает всё, что нравится болельщикам", - сказала Зарема в интервью Ксении Собчак.

Будучи футболистом, Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год, сыграл 163 матча и забил 44 гола. В роли тренера он возглавлял "народную команду" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года, не выиграв за этот период ни одного трофея.

Что касается фразы "сбитый лётчик", то так назвал Карпина сам Федун в 2014 году.

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