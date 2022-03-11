Зарема рассказала о своём отношении к возможному расширению РПЛ

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике идею увеличить число команд в чемпионате России.

"Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки.

Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещё больше потеряет в качестве. РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещё самое время сделать всё возможное, чтобы закон о пиве - как о продаже пива на стадионах, так и о рекламе алкогольного пива - был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом уже год как минимум. Когда, если не сейчас?" - сказала Зарема.

Напомним, что в российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года. До этого было 18.

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