Зарема рассказала, почему Фонсека не возглавил "Спартак"

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что московский клуб мог возглавить Паулу Фонсека. Впрочем, контракт не был подписан из-за саботажа со стороны спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

"Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки. При этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллиона евро. Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение зарплаты, уходя из "Шахтера" в "Рому", с 3 миллионов до 2,2 млн. К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона чистыми.

Через моих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен "Спартаку", и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал. Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Есть лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам. Нарушены принципы доверия, честности и прозрачности. Почему, стоит только попасть в "Спартак", спортивные директора теряют берега?" - написала Салихова в телеграме.

Ранее сообщалось, что Фонсека в ближайшее время возглавит лондонский "Тоттенхэм".

Напомним, что новым главным тренером "Спартака" был назначен Руй Витория. Португальский специалист сменил на посту наставника "красно-белых" Доменико Тедеско.

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