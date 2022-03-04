Зарема рассказала, почему они с Федуном не уехали из России

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила, почему их семья остаётся в России.

"За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.

"Спартак" - один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба - "Сила в единстве", - подчеркнула Зарема.

"Спартак" идёт на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 19 турах. Из Лиги Европы "красно-белых" исключили по решению УЕФА.

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