Зарема рассказала, почему они с Федуном не уехали из России
Фото твиттер Eurosport.ru
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила, почему их семья остаётся в России.
"За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.
"Спартак" - один из немногих клубов, который не покинули легионеры и тренерский штаб. В это сложное время мы не отгораживаемся друг от друга, а, наоборот, становимся едины как никогда. Недаром один из слоганов нашего великого клуба - "Сила в единстве", - подчеркнула Зарема.
"Спартак" идёт на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 19 турах. Из Лиги Европы "красно-белых" исключили по решению УЕФА.
Не пропустите: Зарема отреагировала на идею о расширении РПЛ до 18 клубов. | http://soccernews.ru
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