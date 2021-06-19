Зарема рассказала, почему Тедеско покинул "Спартак"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась подробностями ухода Доменико Тедеско с поста тренера команды.

"Тедеско готов был продлить контракт с клубом, однако в руководстве все были против. Федун доверился Попову. Рассказали красиво, что Руй научит их обороняться и играть между линиями.

Почему я не смогла им помешать? Я - одна. А их много", - сказала Зарема, отвечая на вопросы своих подписчиков в телеграме.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Спартак" финишировал в РПЛ на втором месте.

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