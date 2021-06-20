Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что московский клуб получил два миллиона евро за трансфер нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

"Был контакт в августе от "Ромы" за 6 миллионов евро после подписания Кокорина. Но Газизов сказал: "Мы же не барыги". А зря! Дальше Франко Камоцци разговаривал с сыном Манчини, чтобы тот тоже дал положительную оценку игроку. Сделку делал Мележиков. По факту клубу досталось 2 млн. А не 4,5 как пишут", - написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, что "Спартак" подписал Кокорина летом 2020 года в статусе свободного агента. За московский клуб он провел 10 матчей и забил два гола. В зимнее трансферное окно Кокорин перешел в "Фиорентину", за которую сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

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