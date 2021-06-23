Фото: телеграм-канал Заремы/Автор неизвестен

Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала.

"По большому счету я многое сказала. Есть еще, конечно, материальчик из серии "улики и разоблачения". Но становится очень приторно и неинтересно.

Фетисов и Попов и все околоклубные кАналы, выдыхайте. Дальше все в ваших руках и наших деньгах. Кузьмич и прочие сисечные, не забывайте пить пиво и страдать за "Спартак" на манер "За державу обидно!".

Компания «лысых писюнов», разнообразьте жанр. Интересный контент получается только с Бегемотом, который «типа хвалит» меня. Про все «типа» мне известно, тут привет Мележикову, и пригласить Ткаченко в клуб – идея очень затратная!

Прочие доброжелатели, Леонид Арнольдович [Федун] дома, со мной, хватит фантазировать на тему: "Чемодан, вокзал, Уфа!"

Руй, удачи, с такими «помощниками» от клуба, как я поняла, враги не нужны.

Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

Не забываем уроки орфографии и пунктуации.

У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя ######## (уйти).

Cherchez la femme, как говорит, выдающийся селекционер и еще более великий переговорщик", – написала Зарема.

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