Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего Мбаппе

Теги спартак москвазарема салиховакилиан мбаппе

Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Зарема Салихова рассказала, что хотела видеть в клубе юного Килиана Мбаппе.

"Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: "Дорого!" – написала Салихова в телеграме.

В ответ на вопрос о цене 16-летнего на тот момент француза Зарема написала: "Около 60".

Напомним, что в 2017 году Мбаппе перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды с выкупом за 180 млн евро.

Также не пропустите: Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Агент Видаля прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов