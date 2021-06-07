Зарема Салихова просила купить в "Спартак" 16-летнего Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Зарема Салихова рассказала, что хотела видеть в клубе юного Килиана Мбаппе.

"Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: "Дорого!" – написала Салихова в телеграме.

В ответ на вопрос о цене 16-летнего на тот момент француза Зарема написала: "Около 60".

Напомним, что в 2017 году Мбаппе перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды с выкупом за 180 млн евро.

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