Зарема Салихова рассказала, почему Цоуфал не перешел в "Спартак"

Фото: инстаграм Цоуфала/Автор неизвестен

Зарема Салихова опубликовала в своем телеграм-канале скриншот переписки с экс-гендиректором московского клуба Шамилем Газизовым. В переписке они обсуждали возможный переход в "Спартак" правого латераля "Вест Хэма" и сборной Чехии Владимира Цоуфала.

"Но ШГ (Шамиль Газизов) решил, что этот футболист — не звезда! Ему очень хотелось привезти такого, "какого никогда не было в "Спартаке" (это дословно). Второй француз. P. S.: поэтому привез Кокорина. А вместо Мозеса хотел Кико Феминья. И были б у нас Коко и Кико", — написала Зарема.

В прошедшем сезоне Владимир Цоуфал провел 43 матча за "Вест Хэм", в которых сделал 10 голевых передач.

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