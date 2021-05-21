Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров клуба. Причина кроется в том, что она не согласна с выбором нового главного тренера московского клуба и трансферными целями команды.
Напомним, что Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.
"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд "Спартак-детям", — сказала Зарема Салихова Спорт-Экспрессу.
Напомним, что ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров "Спартака" одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды. В ближайшее время красно-белые должны объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.
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