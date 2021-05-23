Зарема Салихова высказалась о Руе Витории

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Зарема Салихова рассказала, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера команды "Спартака".

"Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты – это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры.

Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит "Спартаку".

Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги.

Для "Спартака" в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через "Спартак" стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией.

Если кто-то скажет мне, в чем я неправа, я с удовольствием выслушаю их аргументы. Мне кажется, что приведенные доводы являются достаточно весомыми и многое объясняют", – заявила Салихова.

Также не пропустите: Неймар поздравил Суареса с победой в Примере. | http://soccernews.ru