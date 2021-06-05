Зарема сделала выбор между Роналду и Месси

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на вопрос, кто лучше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.

"Месси или Роналду? Роналду", - сообщила Зарема в ходе общения в телеграм-чате.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх.

33-летний Месси за указанный период отличился 38 голами и 14 результативными передачами в 47 матчах.

Не пропустите: Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала. | http://soccernews.ru