Зарема сделала выбор между Роналду и Месси

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Зарема сделала выбор между Роналду и Месси

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на вопрос, кто лучше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.

"Месси или Роналду? Роналду", - сообщила Зарема в ходе общения в телеграм-чате.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх.

33-летний Месси за указанный период отличился 38 голами и 14 результативными передачами в 47 матчах.

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Дмитрий Владимирович
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