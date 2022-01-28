Зарема: "Смешно слышать, что "Спартак" был на первом месте в РПЛ благодаря Газизову"

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что успехи "красно-белых" в первой части сезона 2020/21 не являются заслугой бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Очень смешно слышать слова Газизова, когда он ушёл, что "Спартак" был на первом месте благодаря ему. "Спартак" был первым вопреки Газизову", - сказала Зарема.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

Московская команда в том сезоне финишировала второй, уступив чемпионство "Зениту".

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