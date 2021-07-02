Зарема спрогнозировала чемпионство "Зенита" в следующем сезоне, назвав их "бомжами"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, опубликовала свой прогноз на топ-5 РПЛ по итогам сезона 2021/22.
"Давайте попробуем угадать расстановку команд первые 5 мест в следующем сезоне? Мой прогноз:
1. Бомжи (неофициальное прозвище "Зенита" - примечание Soccernews)
2. "Локомотив"
3. "Спартак" (только из-за любви к команде)
4. "Рубин"
5. "Динамо"
Не пропустите: Зарема прокомментировала изменения в совете директоров "Спартака". | http://soccernews.ru
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