Зарема спрогнозировала чемпионство "Зенита" в следующем сезоне, назвав их "бомжами"

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Зарема спрогнозировала чемпионство "Зенита" в следующем сезоне, назвав их "бомжами"

Фото твиттер Спартакология

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, опубликовала свой прогноз на топ-5 РПЛ по итогам сезона 2021/22.

"Давайте попробуем угадать расстановку команд первые 5 мест в следующем сезоне? Мой прогноз:

1. Бомжи (неофициальное прозвище "Зенита" - примечание Soccernews)

2. "Локомотив"

3. "Спартак" (только из-за любви к команде)

4. "Рубин"

5. "Динамо"

Не пропустите: Зарема прокомментировала изменения в совете директоров "Спартака". | http://soccernews.ru
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