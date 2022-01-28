Зарема сравнила Газизова с "жвачкой, прилипшей к подошве"

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Зарема сравнила Газизова с "жвачкой, прилипшей к подошве"

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, пренебрежительно высказалась в адрес бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Да, суд был перенесён. Претензии к Газизову? Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов "Спартака", он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от "Лукойла".

Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить", - рассказала Зарема.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

Не пропустите: Зарема - о Газизове: "Полный ноль". | http://soccernews.ru
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