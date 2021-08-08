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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонид Федуна, заявила, что удалит свой телеграм-канал.

"Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У "Спартака" впереди важные матчи, нужно сосредоточиться на результате", - приводит слова Салиховой "Чемпионат".

Отмечается, что Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна.

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