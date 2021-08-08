Зарема удалит свой телеграм-канал
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонид Федуна, заявила, что удалит свой телеграм-канал.
"Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У "Спартака" впереди важные матчи, нужно сосредоточиться на результате", - приводит слова Салиховой "Чемпионат".
Отмечается, что Зарема удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна.
Читайте также: Фанаты "Спартака" требуют уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой. | http://soccernews.ru
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