Зарема: "Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад"
Фото сайт РПЛ
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, ярко высказалась о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.
"Если серьёзно, то Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад. В общей массе он выглядит как наноконь. Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте", - написала Зарема в своём телеграм-канале.
Сам хорватский хавбек готов уйти в более статусный клуб, но ЦСКА пока не получал предложений, устраивающих их в финансовом плане.
В прошедшем сезоне Влашич сыграл за армейцев 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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