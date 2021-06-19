Зарема: "Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад"

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, ярко высказалась о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.

"Если серьёзно, то Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад. В общей массе он выглядит как наноконь. Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Сам хорватский хавбек готов уйти в более статусный клуб, но ЦСКА пока не получал предложений, устраивающих их в финансовом плане.

В прошедшем сезоне Влашич сыграл за армейцев 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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