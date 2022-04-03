Зарема вновь раскритиковала судейство после матча "Спартака" с "Локомотивом"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Зарема Салихова, супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковал работу судейской бригады Сергея Карасева на матче с "Локомотивом" (0:1).

"Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая карточка?

Все спорные моменты решаются не в пользу "Спартака" – вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI", – сказала Зарема.

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