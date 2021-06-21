Зарема вспомнила, как препятствовала приглашению в "Спартак" Аленичева и Кононова
Фото твиттер "Матч ТВ"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, как она выступала против назначения Дмитрия Аленичева и Олега Кононова на пост главного тренера "красно-белых".
"Когда я стала глубже вникать в дела "Спартака"? Когда начали брать тренеров, которые мне не нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер - это харизма. Это внешность, голос, лицо клуба. Например, когда взяли Аленичева, все ветераны говорили: "Должен быть свой!". Я смотрела и говорила: "Лёнечка, пожалуйста, не бери его, посмотри, у него голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его, у него не получится!". Здесь всё равно должна быть харизма.
Дальше, когда был Кононов, я говорила: "Не бери его, пожалуйста, он нам не подходит, он же вялый!". А он говорил: "Нет, он - как Гончаренко. Тебе Гончаренко нравится?". Я сказала: "Да, он - реальный мужик, всех в раздевалке дрючит, а Кононов не сможет. Он - как Гончаренко только потому, что белорус", - заявила Зарема в интервью Ксении Собчак.
Аленичев возглавлял "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года, а Кононов тренировал команду с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.
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