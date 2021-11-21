Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна

1 Теги зарема салиховаспартак москвапаоло ванолилеонид федун

Зарема встречалась с Ваноли вместо ФедунаФото: скриншот из интервью Заремы для Ксении Собчак

Экс-помощник Антонио Конте Паоло Ваноли может быть назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в случае увольнения Руя Витории.

Ранее сообщалось, что владелец красно-белых Леонид Федун лично встречался с итальянским специалистом за обедом, однако пресс-служба московского клуба опровергла эти слухи.

Как сообщает журналист Иван Карпов, на самом деле с Ваноли в Италии обедала Зарема Салихова, супруга Федуна.

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Конечно, Зарема ... Кто же ещё ? ... Хе-хе ...

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