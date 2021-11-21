Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна
Фото: скриншот из интервью Заремы для Ксении Собчак
Экс-помощник Антонио Конте Паоло Ваноли может быть назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в случае увольнения Руя Витории.
Ранее сообщалось, что владелец красно-белых Леонид Федун лично встречался с итальянским специалистом за обедом, однако пресс-служба московского клуба опровергла эти слухи.
Как сообщает журналист Иван Карпов, на самом деле с Ваноли в Италии обедала Зарема Салихова, супруга Федуна.
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