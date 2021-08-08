Зарема выбирала тренера для "Спартака" по гороскопу и букве "р" в имени

Фото твиттер "СЭ"

Экс-спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов опубликовал новые скриншоты своей переписки с Заремой Салиховой.

В этой переписке супруга Леонида Федуна обсуждает с Поповым кандидатуру нового главного тренера. По фото видно, что Зарема выбирала нового тренера по гороскопу и по наличию буквы "р" в имени.

Попов подписал скриншоты: "Все Ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р". Отметим, что Руй Витория родился 16 апреля.

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