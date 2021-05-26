Зарема высказалась о переходе Кокорина в "Спартак"

Фото: инстаграм Кокорина

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о подписании Александра Кокорина.

"У меня было много сомнений относительно его подписания. Это была инициатива Газизова. Тогда команда не нуждалась в атакующих футболистах. У нас достаточно своих футболистов на эту позицию, однако он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат.

Газизов часто повторял, что таких породистых футболистов у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему необходимо доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать.

Когда я находилась в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: "А так ли должны отдыхать действующие игроки?" Я приверженец того, что у игроков должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов.

Газизов все время повторял мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Однако это все осталось только на словах. Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Однако этот документ так никто и не увидел", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Кокорин успел провести за "Спартак" 10 игр, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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