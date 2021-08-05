Зарема высказалась о планах Попова уйти из "Спартака"

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила решение спортивного директора московского клуба Дмитрия Попова покинуть свой пост.

"Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко [Камоцци] был сильно против этого трансфера и покинул клуб вскоре после конфликтов с ДП. Тедеско тоже был не "за", но принял. При этом спортивный и пиардепартамент меня упрашивали переговорить с ДТ, чтобы он дал максимально положительный feedback об игроке, чтобы по картинке всё красиво получилось. А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока.

А кидаться по привычке в ДТ, как в телеграм-каналах, вообще некрасиво. Что такого, если ЛА спросил мнение об игроке? Трансферного комитета нет, Франко нет. Зимой доверились только спортивному директору - в итоге 4 опорника в команде, но середина поля отсутствует. Просто очень часто верили на слово, а потом годами платим зарплату футболистам, которых даже бесплатно не берут", - написала Зарема в своём телеграм-канале.

Напомним, что Попов занимал пост спортивного директора "красно-белых" с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2020-го.

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