Зарема высказалась о противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига" Тедеско в Лиге Европы

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпцига".

"У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры "Лейпцига" и болею за Тедеско всей душой. С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда, с хорошим нападением и вратарём.

"Спартаку" будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та", - сказала Зарема.

Напомним, что российским командам из-за ситуации на Украине запретили дома проводить матчи еврокубков.

"Спартак" и "РБ Лейпциг" сыграют 10 и 17 марта.

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