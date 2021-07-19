Зарема высказалась о результате жеребьевки квалификации Лиги Чемпионов для "Спартака"
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением об итогах жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Московский клуб поспорит за выход раунд плей-офф с португальской "Бенфикой".
"Я очень рада, что не "Монако". Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счёт чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к "Бенфике", - приводит слова Салиховой "Чемпионат".
Первый матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответный поединок "Бенфика" - "Спартак" пройдет в Лиссабоне 10 августа.
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